Детали

дарчиев, которого цитируют росСМИ, заявил, что "корреляцию массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками" войны, которую рф называет "сво", "четко очертил сергей лавров". И что то, что москва называет "накачкой" Украины, "более дальнобойными оружейными системами", по словам дарчиева, "приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше".

По его словам, "россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране" и оккупированным территориям.

Дополнение

В июле министр иностранных дел россии сергей лавров заявлял, что "спецоперация" вышла за пределы "днр" и "лнр", а география задач российских военных, якобы, изменилась.

После этого британская разведка заявила, что заявление лаврова о расширении "спецоперации" на Херсонскую и Запорожскую области из-за поставок Украине оружия большей дальности является почти наверняка неправдой. И указали, что россия не "расширила" свою войну, сохранение длительного контроля над этими районами почти наверняка были первоначальными планами вторжения.