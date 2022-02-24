Росія здійснила удари по українським прикордонним загонам та військовій інфраструктурі - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російські сили здійснили удари по військовій інфраструктурі та українським прикордонним загонам. Про це у своєму зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи”, - заявив президент.
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Зеленський повідомив про введення воєнного стану на всій території України.
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.