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Росія здійснила удари по українським прикордонним загонам та військовій інфраструктурі - Зеленський

Росія здійснила удари по українським прикордонним загонам та військовій інфраструктурі - Зеленський

Київ • УНН

 • 212611 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російські сили здійснили удари по військовій інфраструктурі та українським прикордонним загонам. Про це у своєму зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

“Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи”, - заявив президент.

Додамо

Зеленський повідомив про введення воєнного стану на всій території України.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

Українські Національні Новини

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