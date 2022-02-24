Россия совершила удары по украинским пограничным отрядам и военной инфраструктуре - Зеленский

Цитата

“Россия совершила удары по военной инфраструктуре и по нашим пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы”, - заявил президент.

Добавим

Зеленский сообщил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.



