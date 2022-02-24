Россия совершила удары по украинским пограничным отрядам и военной инфраструктуре - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российские силы совершили удары по военной инфраструктуре и украинским пограничным отрядам. Об этом в своем обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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“Россия совершила удары по военной инфраструктуре и по нашим пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы”, - заявил президент.
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Зеленский сообщил о введении военного положения на всей территории Украины.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.