Росія збирається побудувати в Криму 2 вертольотоносці - ЗМІ

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Перші два російські універсальні десантні кораблі (УДК) будуть закладені на суднобудівному заводі "Залив" в окупованому Криму в травні 2020 року. Про це повідомили ТАСС два джерела в кораблебудівній галузі, інформує УНН.