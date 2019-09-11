Росія збирається побудувати в Криму 2 вертольотоносці - ЗМІ

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Перші два російські універсальні десантні кораблі (УДК) будуть закладені на суднобудівному заводі "Залив" в окупованому Криму в травні 2020 року. Про це повідомили ТАСС два джерела в кораблебудівній галузі, інформує УНН.

"Два УДК водотоннажністю до 15 тисяч тонн вперше в історії Росії планується закласти на суднобудівному заводі" Залив "в Керчі в 2020 році", - сказав один зі співрозмовників агентства.

Він додав, що головний корабель планується здати флоту до завершення поточної держпрограми озброєння, тобто до кінця 2027 року.

Інше джерело уточнило, що "закладка обох кораблів відбудеться в травні 2020 року". Він підтвердив, що водотоннажність кожного складе до 15 тис. т. Кораблі, за його словами, зможуть нести на борту більше 10 вертольотів різних класів, а також отримають більшу докову камеру для десантних катерів.

Співрозмовник агентства також повідомив, що "розробка технічного проекту по новим кораблям знаходиться у фінальній стадії, після її завершення, в найближчі місяці, буде підписаний контракт на будівництво УДК".

Раніше інше джерело в суднобудівній галузі повідомив ТАСС, що не пізніш кінця 2019 року Міноборони завершить формування тактико-технічного завдання на перші російські універсальні десантні кораблі. За його словами, побудувати і здати замовникові головний УДК планується в рамках ГПВ-2027, а серійний - до початку 2030 х років.

Завод "Залив" в Керчі має стапельне місце для будівництва суден довжиною до 300 м і шириною до 50 м, що дозволяє йому будувати кораблі водотоннажністю понад 150 тис. т.

Універсальний десантний корабель, також звані вертольотоносці, здатні нести велике угрупування важких вертольотів різного призначення (до 16 вертольотів у "Містраля" і більше 30 - у американських типу Wasp), а також перевозити від декількох сотень до тисячі і більше осіб морської піхоти. Крім того, УДК мають док для катерів та інших плавзасобів, щоб забезпечувати висадку десанту, що перевозять бронетехніку.

Нагадаємо, сьогодні ЄСПЛ проведе засідання у справі "Україна проти Росії" про порушення прав людини в Криму.

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