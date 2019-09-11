Россия собирается построить в Крыму 2 вертолетоносца - СМИ

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в оккупированном Крыму в мае 2020 года. Об этом сообщили ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли, информирует УНН.