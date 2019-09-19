Росія заявляє, що запропонувала Україні відновити прямі поставки газу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Росія на тристоронній зустрічі по газу з Європейською Комісією та Україною запропонувала відновити прямі поставки газу, які не здійснюються з листопада 2015 року. Про це журналістам сказав глава Міненерго РФ Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми сьогодні обговорили, запропонували нашим колегам, партнерам, щоб той імпорт, який здійснює Україна сьогодні від європейців, ми готові поставляти безпосередньо і це дійсно в тому числі може бути ефективно і вигідно європейським партнерам з точки зору забезпечення завантаження газотранспортної системи і обсягів транзиту", - сказав він.
За словами Новака, українська сторона взяла цю пропозицію в роботу.
"Прийняли до відома, попросили час, щоб вивчити це питання. В першу чергу, звичайно, їм важливий економічний ефект, ефективність. Власне, ми цю ефективність готові їм показати, що більш вигідно купувати газ безпосередньо", - сказав Новак.
За його словами, конкретні обсяги поставок газу сьогодні не обговорювалися, так як було прийнято рішення домовитися спочатку про нормативно-праву базу.
"Що стосується конкретних обсягів - це предмет комерційних переговорів. Вони будуть залежати від обсягів поставок газу безпосередньо українським споживачам", - повідомив Новак.
Міністр додав, що в разі імплементації європейського законодавства в українське бронювання потужностей буде відбуватися відповідно до цього законодавства, виходячи з заявок, які подаватимуть організації, в тому числі і "Газпром".
Нагадаємо, раніше в НАК "Нафтогаз України" заявили, що під час чергового раунду тристоронніх переговорів між делегаціями України, Росії та Європейської Комісії про умови використання транзитних потужностей української ГТС після завершення чинного контракту представники ПАТ "Газпром" вперше припустили можливість працювати за європейськими правилами з 1 січня 2020 року.