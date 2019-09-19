Росія заявляє, що запропонувала Україні відновити прямі поставки газу

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Росія на тристоронній зустрічі по газу з Європейською Комісією та Україною запропонувала відновити прямі поставки газу, які не здійснюються з листопада 2015 року. Про це журналістам сказав глава Міненерго РФ Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.