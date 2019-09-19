Россия заявляет, что предложила Украине возобновить прямые поставки газа

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Россия на трехсторонней встрече по газу с Европейской Комиссией и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.