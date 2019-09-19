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Россия заявляет, что предложила Украине возобновить прямые поставки газа

Россия заявляет, что предложила Украине возобновить прямые поставки газа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Россия на трехсторонней встрече по газу с Европейской Комиссией и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы сегодня обсудили, предложили нашим коллегам, партнерам, чтобы тот импорт, который осуществляет Украина сегодня от европейцев, мы готовы поставлять напрямую и это действительно в том числе может быть эффективно и выгодно европейским партнерам с точки зрения обеспечения загрузки газотранспортной системы и объемов транзита”, — сказал он.

По словам Новака, украинская сторона взяла это предложение в работу.

“Приняли к сведению, попросили время, чтобы изучить этот вопрос. В первую очередь, конечно, им важен экономический эффект, эффективность. Собственно, мы эту эффективность готовы им показать, что более выгодно покупать газ напрямую”, — сказал Новак.

По его словам, конкретные объемы поставок газа сегодня не обсуждались, так как было принято решение договориться первоначально о нормативно-правой базе.

“Что касается конкретных объемов — это предмет коммерческих переговоров. Они будут зависеть от объемов поставок газа непосредственно украинским потребителям”, — сообщил Новак.

Министр добавил, что в случае имплементации европейского законодательства в украинское бронирование мощностей будет происходить в соответствии с этим законодательством, исходя из заявок, которые будут подавать организации, в том числе и “Газпром”.

Напомним, ранее в НАК “Нафтогаз Украина” заявили, что во время очередного раунда трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и Европейской Комиссии об условиях использования транзитных мощностей украинской ГТС после завершения действующего контракта представители ПАО “Газпром” впервые предположили возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года.

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