росія заявляє про нарощування виробництва ракет на тлі майбутнього українського контрнаступу - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. росія заявляє про нарощування виробництва високоточних ракет на тлі майбутнього українського контрнаступу. Про це пише УНН з посиланням на щоденний аналіз Інституту вивчення війни.
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Як, повідомляється, міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що російська оборонно-промислова база нарощує виробництво високоточних ракет для їх використання проти України. шойгу відзначив державну корпорацію "тактичні ракети" як зразкове оборонне підприємство, заявивши, що воно успішно починає серійне виробництво ракет і розробить плани подвоїти поточний обсяг виробництва в найближчій перспективі.
"Зосередженість шойгу на виробництві високоточних ракет узгоджується зі зміною риторики міністерства оборони рф, щодо використання росією ракет для ударів по об’єктах військової інфраструктури в українських тилах, що, ймовірно, спрямоване на те, щоб виглядати випереджальними на тлі зростання побоювання в російському інформаційному просторі з приводу можливого українського контрнаступу", - підкреслюють в Інституті вивчення війни.
Також, в аналізі йдеться про те, що, ймовірно, шойгу таким чином намагається спростувати звинувачення в тому, що міністерство оборони рф не може забезпечити достатню кількість боєприпасів для російських військ.
Так, шойгу заявляв, що російська оборонно-промислова база збільшила темпи та обсяги виробництва, і стверджував, що російські сили отримали достатньо боєприпасів, щоб завдати значної шкоди українським силам.
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