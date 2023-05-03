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россия заявляет о наращивании производства ракет на фоне будущего украинского контрнаступления - ISW

россия заявляет о наращивании производства ракет на фоне будущего украинского контрнаступления - ISW

Киев • УНН

 • 269040 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. россия заявляет о наращивании производства высокоточных ракет на фоне будущего украинского контрнаступления. Об этом пишет УНН со ссылкой на ежедневный анализ Института изучения войны.

Детали

Как, сообщается, министр обороны россии сергей шойгу заявил, что российская оборонно-промышленная база наращивает производство высокоточных ракет для их использования против Украины. шойгу отметил государственную корпорацию "тактические ракеты" как образцовое оборонное предприятие, заявив, что оно успешно начинает серийное производство ракет и разработает планы удвоить текущий объем производства в ближайшей перспективе.

"Сосредоточенность шойгу на производстве высокоточных ракет согласуется с изменением риторики министерства обороны рф, относительно использования россией ракет для ударов по объектам военной инфраструктуры в украинских тылах, что, вероятно, направлено на то, чтобы выглядеть опережающими на фоне роста опасения в российском информационном пространстве по поводу возможного украинского контрнаступления", - подчеркивают в Институте изучения войны.

Также, в анализе говорится о том, что, вероятно, шойгу таким образом пытается опровергнуть обвинения в том, что министерство обороны рф не может обеспечить достаточное количество боеприпасов для российских войск.

Так, шойгу заявлял, что российская оборонно-промышленная база увеличила темпы и объемы производства, и утверждал, что российские силы получили достаточно боеприпасов, чтобы нанести значительный ущерб украинским силам.

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