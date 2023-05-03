россия заявляет о наращивании производства ракет на фоне будущего украинского контрнаступления - ISW

Детали

Как, сообщается, министр обороны россии сергей шойгу заявил, что российская оборонно-промышленная база наращивает производство высокоточных ракет для их использования против Украины. шойгу отметил государственную корпорацию "тактические ракеты" как образцовое оборонное предприятие, заявив, что оно успешно начинает серийное производство ракет и разработает планы удвоить текущий объем производства в ближайшей перспективе.

"Сосредоточенность шойгу на производстве высокоточных ракет согласуется с изменением риторики министерства обороны рф, относительно использования россией ракет для ударов по объектам военной инфраструктуры в украинских тылах, что, вероятно, направлено на то, чтобы выглядеть опережающими на фоне роста опасения в российском информационном пространстве по поводу возможного украинского контрнаступления", - подчеркивают в Институте изучения войны.

Также, в анализе говорится о том, что, вероятно, шойгу таким образом пытается опровергнуть обвинения в том, что министерство обороны рф не может обеспечить достаточное количество боеприпасов для российских войск.

Так, шойгу заявлял, что российская оборонно-промышленная база увеличила темпы и объемы производства, и утверждал, что российские силы получили достаточно боеприпасов, чтобы нанести значительный ущерб украинским силам.

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