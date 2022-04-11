росія заявила про знищення в Україні словацької системи ППО. Прем'єр Словаччини спростував це
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У росії заявили про нібито знищення системи протиповітряної оборони С-300, яку Україні передала Словаччина. Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер повідомив у Twitter, що це неправда, інформує УНН.
Деталі
Міноборони рф напередодні заявило, що російські війська знищили пускові установки українських зенітних ракетних комплексів С-300, зокрема, ту, яку передала Словаччина.
Цитата
"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду про те, що систему ППО С-300 в Україні було знищено. Це брехня. Офіційно підтверджено Україною", – написав Хегер.
Нагадаємо
8 квітня стало відомо, що Словаччина передала Україні системи ППО С-300 для захисту від російської агресії.