росія заявила про знищення в Україні словацької системи ППО. Прем'єр Словаччини спростував це

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Міноборони рф напередодні заявило, що російські війська знищили пускові установки українських зенітних ракетних комплексів С-300, зокрема, ту, яку передала Словаччина.

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"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду про те, що систему ППО С-300 в Україні було знищено. Це брехня. Офіційно підтверджено Україною", – написав Хегер.

Нагадаємо

8 квітня стало відомо, що Словаччина передала Україні системи ППО С-300 для захисту від російської агресії.