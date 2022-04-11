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россия заявила об уничтожении в Украине словацкой системы ПВО. Премьер Словакии опроверг это

Киев • УНН

 • 184186 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В россии заявили о якобы уничтожении системы противовоздушной обороны С-300, которую Украине передала Словакия. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил в Twitter, что это неправда, информирует УНН.

россия заявила об уничтожении в Украине словацкой системы ПВО. Премьер Словакии опроверг это

Детали

Минобороны рф накануне заявило, что российские войска уничтожили пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300, в частности, ту, которую передала Словакия.

Цитата

"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду о том, что система ПВО С-300 в Украине была уничтожена. Это ложь. Официально подтверждено Украиной", — написал Хегер.

Напомним 

8 апреля стало известно, что Словакия передала Украине системы ПВО С-300 для защиты от российской агрессии.

Украинские Национальные Новости

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