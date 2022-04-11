россия заявила об уничтожении в Украине словацкой системы ПВО. Премьер Словакии опроверг это

Детали

Минобороны рф накануне заявило, что российские войска уничтожили пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300, в частности, ту, которую передала Словакия.

Цитата

"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду о том, что система ПВО С-300 в Украине была уничтожена. Это ложь. Официально подтверждено Украиной", — написал Хегер.

Напомним

8 апреля стало известно, что Словакия передала Украине системы ПВО С-300 для защиты от российской агрессии.