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Росія затримала естонське рибальське судно

Росія затримала естонське рибальське судно

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Росія затримала естонське рибальське судно, яке займається промисловим виловом риби у Балтійському морі, через помилку в навігації, через яку судно випадково зайшло у виняткову економічну зону Російської Федерації, передає УНН з посиланням на ERR.

"На жаль, через помилку в навігації (судно) відхилилося від курсу, не знаючи про це, тому протягом короткого часу воно знаходилося у виключній економічній зоні Російської Федерації" - повідомила в поширеному в четвер коментарі член правління Morobell Алдона Баум. 

Також, Алдона Баум, розповіла, що враховуючи, міжнародних масштаб інциденту, основним пріоритетом для хаапсалуского підприємства Morobell є захист інтересів команди і пошук вирішення ситуації, щоб судно разом командою змогло вийти з російського порту. Підкресливши, що воно не займалося незаконним виловом риби.

"Ми займаємося цим спільно з різними відомствами", - додала Баум.

За її словами, керівництво фірми знаходиться в контакті з командою, стан якої залишається хорошим.

В повідомленні зазначається, що судно Roxen, яке належить хаапсалуской фірмі та ходить під прапором Фінляндії, російськими прикордонниками було затримано 10 травня за підозрою в порушенні правил рибальства.

"У повідомленні ФСБ зазначалося, що на борту судна було виявлено понад 7,5 тонни незаконно добутої риби, збитки були попередньо оцінений в 49 млн рублів. За фактом порушень проводиться перевірка, судно супроводили в калінінградський морський рибний порт", - йдеться в повідомленні.

Прес-секретар МЗС Естонії Армо Васк напередодні повідомив, що міністерство з'ясовує обставини інциденту, за допомогою громадяни Естонії не зверталися.

Нагадаємо, Росія досі не повернула Естонії 5,2% території, заявив міністр внутрішніх справ республіки Март Хельме.

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