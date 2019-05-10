Естонія нагадала про територіальні претензії до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Росія досі не повернула Естонії 5,2% території, заявив міністр внутрішніх справ республіки березня Хельме. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо" Свобода "і ERR.
За його словами, Москва "не хоче ні повертати цю територію, ні давати за неї компенсацію, ні взагалі обговорювати це питання".
Естонія готова чекати дозволу територіального питання в рамках міжнародного права. "Воювати з Росією ми не збираємося", - додав Хельме. Він не уточнив, про які території говорить.
Нагадаємо, військові навчання під назвою "Весняна буря" триватимуть три тижні в Естонії, участь у них візьмуть 10 тисяч солдатів з чотирнадцяти країн НАТО.