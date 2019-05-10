Эстония напомнила о территориальных претензиях к России
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории, заявил министр внутренних дел республики Март Хельме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода" и ERR.
По его словам, Москва "не хочет ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос".
Эстония готова ждать разрешения территориального вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", – добавил Хельме. Он не уточнил, о каких территориях говорит.
Напомним, военные учения под названием "Весенняя буря" продлятся три недели в Эстонии, участие в них примут 10 000 солдат из четырнадцати стран НАТО.