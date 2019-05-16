Россия задержала эстонское рыболовецкое судно

"К сожалению, из-за ошибки в навигации (судно) отклонилось от курса, не зная об этом, поэтому в течение короткого времени оно находилось в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - сообщила в распространенном в четверг комментарии член правления Morobell Алдона Баум.

Также, Алдона Баум, рассказала, что учитывая, международных масштаб инцидента, основным приоритетом для хаапсалуского предприятия Morobell является защита интересов команды и поиск решения ситуации, чтобы судно вместе командой смогло выйти из российского порта. Подчеркнув, что оно не занималось незаконным выловом рыбы.



"Мы занимаемся этим совместно с различными ведомствами", - добавила Баум.



По ее словам, руководство фирмы находится в контакте с командой, состояние которой остается хорошим.



В сообщении отмечается, что судно Roxen, которое принадлежит хаапсалуской фирме и ходит под флагом Финляндии, российскими пограничниками было задержано 10 мая с подозрением в нарушении правил рыболовства.



"В сообщении ФСБ отмечалось, что на борту судна было обнаружено более 7,5 тонны незаконно добытой рыбы, убытки были предварительно оценены в 49 млн рублей. По факту нарушений проводится проверка, судно сопроводили в калининградский морской рыбный порт", - говорится в сообщении.



Пресс-секретарь МИД Эстонии Армо Васк накануне сообщил, что министерство выясняет обстоятельства инцидента, за помощью граждане Эстонии не обращались.



Напомним, Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории, заявил министр внутренних дел республики Март Хельме.