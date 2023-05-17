росія заморозила банківські рахунки посольства Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Російська влада заморозила банківські рахунки дипломатичних представництв Фінляндії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Helsingin Sanomat.
Деталі
У росії є посольство Фінляндії в москві та Генеральне консульство Фінляндії в санкт-петербурзі.
Цитата
"Міністерство закордонних справ підтверджує, що рахунки представництв Фінляндії в росії заморожено і їх не можна використовувати. Ситуація серйозна, і питання розслідується", – ідеться в коментарі МЗС країни найбільшій газеті Фінляндії Helsingin Sanomat.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що, починаючи з минулого четверга, десятки громадян з Європейського Союзу не пропустили до рф на кордоні з Фінляндією. Особливо це стосувалося пункту Ваалімаа.
Окрім того, росія закрила прикордонні пункти пропуску для фінів, які традиційно їздили туди за покупками.