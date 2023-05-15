россияне начали запрещать пропуск в рф граждан из ЕС через границу с Финляндией

Детали

По информации, начиная с четверга десятки граждан ЕС не пустили в рф и развернули на российской границе. Особенно много подобных случаев произошло в финском населенном пункте Ваалимаа, а также в поселке Нуйяма. Целью путешествия у большинства людей были покупки или заправка автомобиля.

Отмечается, что согласно российскому законодательству, поездка на заправку или за покупками не является деловой поездкой, но до сих пор у финнов была возможность путешествовать по бизнес-визе. С туристической визой стоимость путешествия будет составлять более 100 евро и финнам больше не будет выгодно заправляться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничная служба Финляндии показала как теперь выглядит граница с россией