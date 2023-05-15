россияне начали запрещать пропуск в рф граждан из ЕС через границу с Финляндией
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Начиная с прошлого четверга десятки граждан из Европейского Союза не пропустили в рф на границе с Финляндией. Особенно это касалось населенного пункта Ваалимаа. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat, передает УНН.
Детали
По информации, начиная с четверга десятки граждан ЕС не пустили в рф и развернули на российской границе. Особенно много подобных случаев произошло в финском населенном пункте Ваалимаа, а также в поселке Нуйяма. Целью путешествия у большинства людей были покупки или заправка автомобиля.
Отмечается, что согласно российскому законодательству, поездка на заправку или за покупками не является деловой поездкой, но до сих пор у финнов была возможность путешествовать по бизнес-визе. С туристической визой стоимость путешествия будет составлять более 100 евро и финнам больше не будет выгодно заправляться.
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