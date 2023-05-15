росіяни почали забороняти пропуск до рф громадян з ЄС через кордон з Фінляндією

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Починаючи з минулого четверга десятки громадян з Європейського Союзу не пропустили до рф на кордоні з Фінляндією. Особливо це стосувалось населеного пункту Ваалімаа. Про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat, передає УНН.

Деталі

За інформацією, починаючи з четверга десятки громадян ЄС не пустили до рф та розвернули на російському кордоні. Особливо багато подібних випадків трапилось у фінському населеному пункті Ваалімаа, а також у селищі Нуйяма. Метою подорожі у більшості людей були покупки або заправка автомобіля.

Зазначається, що згідно з російським законодавством, поїздка на заправку або за покупками не є діловою поїздкою, але до цього часу у фінів була можливість подорожувати за бізнес-візою. З туристичною візою вартість подорожі буде становити понад 100 євро і фінам більше не буде вигідно заправлятися.

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