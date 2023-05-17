россия заморозила банковские счета посольства Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Российские власти заморозили банковские счета дипломатических представительств Финляндии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Детали
В россии есть посольство Финляндии в москве и Генеральное консульство Финляндии в санкт-петербурге.
Цитата
"Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в россии заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется", – говорится в комментарии МИД страны крупнейшей газете Финляндии Helsingin Sanomat.
Дополнение
Ранее сообщалось, что начиная с прошлого четверга десятки граждан из Европейского Союза не пропустили в рф на границе с Финляндией. Особенно это касалось пункта Ваалимаа.
Кроме того, россия закрыла пограничные пункты пропуска для финнов, которые традиционно ездили туда за покупками.