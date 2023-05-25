росія закрила консульство Швеції та вислала дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. росія заявила в четвер, що закриє консульство Швеції в Санкт-Петербурзі і власне представництво у другому за величиною місті Швеції Гетеборзі, а також вислала п'ять шведських дипломатів у відповідь після того, як Стокгольм вислав п'ятьох росіян минулого місяця, передає УНН з посиланням на Reuters.
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Міністерство заявило, що відкликало свою згоду на відкриття консульства Швеції в Санкт-Петербурзі з вересня. У російській заяві йдеться про те, що відносини «досягнули безпрецедентно низького рівня».
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром заявив, що ця новина «дуже сумна» і є «ще одним підтвердженням негативного політичного розвитку росії та міжнародної ізоляції країни».
«росія ухвалила рішення про висилку шведських дипломатів, які діяли в рамках Віденської конвенції та вели звичайну дипломатичну діяльність у росії. Ми також глибоко шкодуємо про заяву росії про Генеральне консульство у Санкт-Петербурзі», - сказав він.
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Відносини між двома країнами погіршилися після того, як Швеція минулого року оголосила про намір вступити до НАТО після вторгнення росії до України.
Минулого місяця Стокгольм заявив, що вислав дипломатів через підозри у шпигунстві. мзс росії назвало видворення «відверто ворожим кроком».