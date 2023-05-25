россия закрыла консульство Швеции и выслала дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. россия заявила в четверг, что закроет консульство Швеции в Санкт-Петербурге и собственное представительство во втором по величине городе Швеции Гётеборге, а также выслала пять шведских дипломатов в ответ после того, как Стокгольм выслал пятерых россиян в прошлом месяце, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство заявило, что отозвало свое согласие на открытие консульства Швеции в Санкт-Петербурге с сентября. В российском заявлении говорится о том, что отношения «достигли беспрецедентно низкого уровня».
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что эта новость «очень печальна» и является «еще одним подтверждением негативного политического развития россии и международной изоляции страны».
«россия приняла решение о высылке шведских дипломатов, которые действовали в рамках Венской конвенции и вели обычную дипломатическую деятельность в россии. Мы также глубоко сожалеем о заявлении россии о Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге», — сказал он.
Добавим
Отношения между двумя странами ухудшились после того, как Швеция в прошлом году объявила о намерении вступить в НАТО после вторжения россии в Украину.
В прошлом месяце Стокгольм заявил, что выслал дипломатов из-за подозрений в шпионаже. мид россии назвал выдворение «откровенно враждебным шагом».