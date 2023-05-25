россия закрыла консульство Швеции и выслала дипломатов

Детали

Министерство заявило, что отозвало свое согласие на открытие консульства Швеции в Санкт-Петербурге с сентября. В российском заявлении говорится о том, что отношения «достигли беспрецедентно низкого уровня».

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что эта новость «очень печальна» и является «еще одним подтверждением негативного политического развития россии и международной изоляции страны».

«россия приняла решение о высылке шведских дипломатов, которые действовали в рамках Венской конвенции и вели обычную дипломатическую деятельность в россии. Мы также глубоко сожалеем о заявлении россии о Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге», — сказал он.

Добавим

Отношения между двумя странами ухудшились после того, как Швеция в прошлом году объявила о намерении вступить в НАТО после вторжения россии в Украину.

В прошлом месяце Стокгольм заявил, что выслал дипломатов из-за подозрений в шпионаже. мид россии назвал выдворение «откровенно враждебным шагом».