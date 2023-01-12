росія ймовірно готується повторити масовану ракетну атаку - Гуменюк

Цитата

"Ймовірно, така атака готується. Тому що періодичність підготовки військ окупантів якрах саме така. Це десь 10-12-14 днів вони потребують для того, щоб переспорядитися після масованої атаки, - вказала вона. - Оскільки вони наразі з цією практикою, так скажемо, потоваришували, їм вона до вподоби увійшла, цілком імовірно, що вони готують саме повторення однієї з таких атак".

Деталі

Гуменюк не виключає, що нова атака буде "мішаного типу, коли використовуються і ракети повітряного базування, ракети морського базування і дрони-камікадзе".

"Саме тому, що вже запас ракет переходить за деякими показниками у ворога критичну межу "НЗ", вони можуть застосовувати ось такі мішані практики", - пояснила речниця Сил оборони Півдня.

Доповнення

З новоросійська вийшли три ракетоносії "калібрів" та ВДК "петр моргунов".