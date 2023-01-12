росія ймовірно готується повторити масовану ракетну атаку - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. росія, ймовірно, готується повторити масовану ракетну атаку. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.
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"Ймовірно, така атака готується. Тому що періодичність підготовки військ окупантів якрах саме така. Це десь 10-12-14 днів вони потребують для того, щоб переспорядитися після масованої атаки, - вказала вона. - Оскільки вони наразі з цією практикою, так скажемо, потоваришували, їм вона до вподоби увійшла, цілком імовірно, що вони готують саме повторення однієї з таких атак".
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Гуменюк не виключає, що нова атака буде "мішаного типу, коли використовуються і ракети повітряного базування, ракети морського базування і дрони-камікадзе".
"Саме тому, що вже запас ракет переходить за деякими показниками у ворога критичну межу "НЗ", вони можуть застосовувати ось такі мішані практики", - пояснила речниця Сил оборони Півдня.
Доповнення
З новоросійська вийшли три ракетоносії "калібрів" та ВДК "петр моргунов".