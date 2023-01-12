россия вероятно готовится повторить массированную ракетную атаку - Гуменюк

Цитата

"Вероятно, такая атака готовится. Потому что периодичность подготовки войск оккупантов как раз именно такая. Это где-то 10-12-14 дней им нужно для того, чтобы переснарядиться после массированной атаки, - указала она. - Поскольку они сейчас с этой практикой, так скажем, подружились, им она по душе вошла, вполне вероятно, что они готовят именно повторение одной из таких атак".

Детали

Гуменюк не исключает, что новая атака будет "смешанного типа, когда используются и ракеты воздушного базирования, ракеты морского базирования и дроны-камикадзе".

"Именно потому, что уже запас ракет переходит по некоторым показателям у врага критическую границу "НЗ", они могут применять вот такие смешанные практики", - пояснила представитель Сил обороны Юга.

Дополнение

Из новороссийска вышли три ракетоносителя "калибров" и ВДК "петр моргунов".