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Росія єдина сторона, що відповідає за затримку зустрічі "нормаднської четвірки" - Никифоров

Київ • УНН

 • 18940 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Нормандський формат є безальтернативним майданчиком для проведення перемовин щодо мирного врегулювання на сході України, і відповідальність за затримку у просуванні переговорного процесу лежить на російській стороні. На цьому наголосив речник Президента України Сергій Никифоров у відеокоментарі, передає УНН.

Росія єдина сторона, що відповідає за затримку зустрічі "нормаднської четвірки" - Никифоров

Цитата

“Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в Нормандському форматі. Україна ж, Франція та Німеччина готові до контактів на рівні міністрів і лідерів найближчим часом. Ми вважаємо, що суть переговорів — отримання результату. Якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомий до початку перемовин, це ставить під питання сам переговорний процес. Закликаємо Москву співпрацювати. Донбас очікує на мир, і Росія повинна зробити свій внесок у його досягнення”, — зазначив Сергій Никифоров.

Що було раніше

Глава МЗС РФ раніше повідомив, що дата зустрічі міністрів закордонних справ країн “нормандської четвірки” не визначена, 11 листопада жодних зустрічей не буде.

Напередодні в МЗС РФ заявили, нібито Париж і Берлін не відповідають на пропозицію РФ обговорити підсумковий документ перед зустріччю в “нормандському форматі”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба про пропозиції МЗС РФ щодо “норманді”: це не проект документу, а спроба загальмувати процес

Контекст

Україна і партнери за останні кілька місяців неодноразово закликали Росію провести зустріч у “нормандському форматі” на рівні голів МЗС. Так, за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, яка відбулася 11 жовтня, у Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ, щоб, зокрема, обговорити наявність передумов до можливої організації і нормандського саміту“.

Після цього в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту найвищого рівня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба, відповідаючи на зпитання про можливість проведення саміту на рівні голів МЗС, раніше говорив, що Україна очікує сигнал від Москви, але поки “жодних сигналів” українське дипвідомство не отримувало.

Додамо, що раніше ЗМІ РФ повідомили, що лідери країн “нормандського формату” не змогли узгодити проведення саміту, обмежившись переговорами на рівні голів МЗС чотирьох держав.

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