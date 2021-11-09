Росія єдина сторона, що відповідає за затримку зустрічі "нормаднської четвірки" - Никифоров

Контекст
Україна і партнери за останні кілька місяців неодноразово закликали Росію провести зустріч у “нормандському форматі” на рівні голів МЗС. Так, за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, яка відбулася 11 жовтня, у Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ, щоб, зокрема, обговорити наявність передумов до можливої організації і нормандського саміту“.
Після цього в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту найвищого рівня.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба, відповідаючи на зпитання про можливість проведення саміту на рівні голів МЗС, раніше говорив, що Україна очікує сигнал від Москви, але поки “жодних сигналів” українське дипвідомство не отримувало.
Додамо, що раніше ЗМІ РФ повідомили, що лідери країн “нормандського формату” не змогли узгодити проведення саміту, обмежившись переговорами на рівні голів МЗС чотирьох держав.