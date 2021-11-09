Россия единственная сторона, отвечающая за задержку встречи "нормаднской четверки" - Никифоров

Контекст
Украина и партнеры за последние несколько месяцев неоднократно призывали Россию провести встречу в „нормандском формате“ на уровне глав МИД. Так, по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, которая состоялась 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу „нормандской четверки“ на уровне министров иностранных дел, чтобы обсудить наличие предпосылок к возможной организации и нормандского саммита”.
После этого в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, ранее говорил, что Украина ожидает сигнал от Москвы, но пока “никаких сигналов” украинское дипвідомство не получало.
Добавим, что ранее СМИ РФ сообщили, что лидеры стран “нормандского формата” не смогли согласовать проведение саммита, ограничившись переговорами на уровне глав МИД четырех государств.