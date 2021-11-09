Россия единственная сторона, отвечающая за задержку встречи "нормаднской четверки" - Никифоров

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“Российская сторона остается единственной ответственной за задержку в нормандском формате. Украина же, Франция и Германия готовы к контактам на уровне министров и лидеров в ближайшее время. Мы считаем, что суть переговоров — получение результата. Если российская сторона настаивает, что итог должен быть известен до начала переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс. Призываем Москву сотрудничать. Донбасс ожидает мира, и Россия должна внести свой вклад в его достижения”, — отметил Сергей Никифоров.

Что было раньше

Глава МИД РФ ранее сообщил, что дата встречи министров иностранных дел стран “нормандской четверки” не определена, 11 ноября никаких встреч не будет.

Накануне в МИД РФ заявили, будто бы Париж и Берлин не отвечают на предложение РФ обсудить итоговый документ перед встречей в “нормандском формате”.

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Контекст

Украина и партнеры за последние несколько месяцев неоднократно призывали Россию провести встречу в „нормандском формате“ на уровне глав МИД. Так, по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, которая состоялась 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу „нормандской четверки“ на уровне министров иностранных дел, чтобы обсудить наличие предпосылок к возможной организации и нормандского саммита”.

После этого в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, ранее говорил, что Украина ожидает сигнал от Москвы, но пока “никаких сигналов” украинское дипвідомство не получало.

Добавим, что ранее СМИ РФ сообщили, что лидеры стран “нормандского формата” не смогли согласовать проведение саммита, ограничившись переговорами на уровне глав МИД четырех государств.