росія вже не має сил атакувати більше ніж один фронт – Данілов

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"Данілов сказав, що через чотири місяці після початку вторгнення у власному арсеналі росії з'явилися ознаки виснаження, вона вже не має сил для проведення атак більше ніж на одному фронті", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, після перших помилок росія знайшла тактику, яка працює. На початковому етапі вторгнення російські війська намагалися завдати зухвалих ударів углиб української території. Вони значною мірою зазнали невдачі і втратили елітні підрозділи. Тепер російські сили просуваються частинами під прикриттям артилерії.

Данілов повідомив, що росія зосереджує дуже багато артилерії та бронетехніки на кожному квадратному кілометрі, з якою Україна не може впоратися. Українські війська, за його словами, прагнуть уповільнити просування росії, застосовуючи тактику виснаження.

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Як зазначив Данілов, завдяки HIMARS було зруйновано ворожий командний пункт у місті Ізюм. Також американські системи використовували під час звільнення острова Зміїний.

Секретар РНБО додав, що HIMARS дали змогу ЗСУ завдати удару по російських цілях, до яких раніше не можна було дістатися.

"Данілов сказав, що Україні будуть потрібні ще десятки пускових установок HIMARS, щоб змінити перебіг бойових дій на сході України. А поки, за його словами, Україна має вести оборонну війну", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Американські чиновники заявляли, що рф отримує перевагу на сході України, оскільки її сили навчаються на своїх помилках.