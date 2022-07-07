У россии уже нет сил атаковать более чем один фронт – Данилов

КИЕВ. 7 июля. УНН. У российской армии уже нет сил атаковать более чем один фронт. Спустя четыре месяца после вторжения в Украину среди военных вооруженных сил рф появились признаки истощения. Об этом заявил секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов, передает со ссылкой на The Wall Street Journal.