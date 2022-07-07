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У россии уже нет сил атаковать более чем один фронт – Данилов

У россии уже нет сил атаковать более чем один фронт – Данилов

Киев • УНН

 • 84335 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. У российской армии уже нет сил атаковать более чем один фронт. Спустя четыре месяца после вторжения в Украину среди военных вооруженных сил рф появились признаки истощения. Об этом заявил секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов, передает со ссылкой на The Wall Street Journal.

Цитата

"Данилов сказал, что через четыре месяца после начала вторжения в собственном арсенале россии появились признаки истощения, у нее уже нет сил для проведения атак более чем на одном фронте", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, после первых ошибок россия нашла работающую тактику. На начальном этапе вторжения российские войска пытались нанести дерзкие удары вглубь украинской территории. Они в значительной степени потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения. Теперь российские силы продвигаются по частям под прикрытием артиллерии.

Данилов сообщил, что россия сосредотачивает очень много артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которой Украина не может справиться. Украинские войска, по его словам, стремятся замедлить продвижение россии, применяя тактику истощения.

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Как отметил Данилов, благодаря HIMARS был разрушен вражеский командный пункт в городе Изюм. Также американские системы использовали при освобождении острова Змеиный.

Секретарь СНБО добавил, что HIMARS дали возможность ВСУ нанести удар по российским целям, к  которым раньше нельзя было добраться.

"Данилов сказал, что Украине потребуются еще десятки пусковых установок HIMARS, чтобы изменить течение боевых действий на востоке Украины. А пока, по его словам, Украина должна вести оборонную войну", - говорится в сообщении.

Дополнение

Американские чиновники заявляли, что рф получает преимущество на востоке Украины, поскольку ее силы учатся на своих ошибках.

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