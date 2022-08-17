росія втратила 30% "елітного" корпусу десантників, морпіхів та спецпризначенців – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. росія за час повномасштабної війни проти України втратила 30% "елітного" корпусу десантників, морпіхів та спецпризначенців. Про це в інтерв'ю “Голосу Америки” повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.
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"Сьогодні, за різними даними, (росіяни – ред.) втратили мінімум третину свого бойового потенціалу, який було застосовано в нападі. Ми точно знаємо, що вони втратили 30% свого елітного корпусу десантників, морпіхів, спецпризначенців, причому офіцерського, сержантського складу. Я бачив персонально їхні особисті документи. Їм всім було в середньому 35 років. Це означає, що років 15 було витрачено на їхню підготовку", – розповів Резніков.
Деталі
За словами міністра, кількість ворожих літаків та вертольотів, які збили ЗСУ, означає, що рф втратила до тисячі пілотів різного рівня.
"Це означає, що втрачена еліта льотна, яка може літати з маневрами вночі", - сказав Резніков.
Доповнення
Російська армія щодня втрачає 500 своїх військовослужбовців у неспровокованій війні проти України. Як пише The New York Times, через це військові зусилля рф уповільнилися і перетворилися на виснажливе животіння.
За даними Генштабу, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули вже близько 44,1 тис. осіб, 1886 танків та сотень одиниць військової техніки.