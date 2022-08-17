россия потеряла 30% "элитного" корпуса десантников, морпехов и спецназовцев – Резников

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"Сегодня, по разным данным, (россияне – ред.) потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был применен в нападении. Мы точно знаем, что они потеряли 30% своего элитного корпуса десантников, морпехов, спецназовцев, причем офицерского, сержантского состава. Я видел персонально их личные документы. Им всем было в среднем 35 лет. Это значит, что лет 15 было потрачено на их подготовку", – рассказал Резников.

Детали

По словам министра, количество вражеских самолетов и вертолетов, которые сбили ВСУ, означает, что россия потеряла до тысячи пилотов разного уровня.

"Это означает, что потеряна элита лётная, которая может летать с маневрами ночью", – сказал Резников.

Дополнение

Российская армия ежедневно теряет 500 своих военнослужащих в неспровоцированной войне против Украины. Как пишет The New York Times, из-за этого военные усилия рф замедлились и превратились в изнурительное прозябание.

По данным Генштаба, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли уже около 44,1 тыс. человек, 1886 танков и сотен единиц военной техники.