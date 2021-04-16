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Росія вишле 10 американських дипломатів - Лавров

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Росія дзеркально відповість на висилку з США десяти російських дипломатів. Про це заявив в п'ятницю на прес-конференції глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Цитата

"Десять дипломатів були включені у список, який нам був переданий, з проханням, щоб вони виїхали з США. Ми відповімо на цей захід дзеркально. Запропонуємо теж десятьом дипломатам США в РФ покинути нашу країну", - сказав він.

Додамо

Росія в п'ятницю опублікує список з восьми американських чиновників, які потрапили до списку санкцій Москви, заявив Лавров.

"Ми сьогодні опублікуємо список восьми чиновників, які представляють керівні структури вашингтонської адміністрації, вони також будуть включені в наш список санкцій", - сказав міністр.

Нагадаємо

Сполучені Штати ввели проти Росії нові санкції, які стали першими подібними заходами такого масштабу за адміністрації Джо Байдена. Це відбулося всього через два дні після того, як американський президент запропонував російському колезі Володимиру Путіну провести особисту зустріч.

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