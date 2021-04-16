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Россия вышлет 10 американских дипломатов - Лавров

Россия вышлет 10 американских дипломатов - Лавров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на это мероприятие зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - сказал он.

Добавим

Россия в пятницу опубликует список из восьми американских чиновников, попавших в список санкций Москвы, заявил Лавров.

"Мы сегодня опубликуем список восьми чиновников, представляющих руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш список санкций", - сказал министр.

Напомним

Соединенные Штаты ввели против России новые санкции, которые стали первыми подобными мерами такого масштаба при администрации Джо Байдена. Это произошло всего через два дня после того, как американский президент предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести личную встречу.

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