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Росія вирішила вислати двох болгарських дипломатів

Росія вирішила вислати двох болгарських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата двох співробітників посольства Болгарії у Москві, пише УНН.

Деталі

Першому секретарю консульської служби Миколі Панайотову і першому секретарю служби з торгово-економічних питань Чавдару Хрістозову наказано покинути територію Росії протягом 72 годин.

“Такий захід є відповіддю на ухвалене в березні болгарською стороною нічим не мотивоване рішення оголосити „persona non grata“ двох співробітників посольства Росії в Софії”, — йдеться в заяві МЗС.

Контекст

У березні 2021 року в Болгарії затримали групу місцевих чиновників, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії. Тоді ж Софія оголосила про висилку двох російських дипломатів, які, за її словами, вели розвідувальну діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

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