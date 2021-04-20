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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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2 марта, 18:35 • 261519 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155584 просмотра

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Актуальное
Россия решила выслать двух болгарских дипломатов

Россия решила выслать двух болгарских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 28328 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве, пишет УНН.

Детали

Первому секретарю консульской службы Николаю Панайотову и первому секретарю службы по торгово-экономическим вопросам Чавдару Христозову предписано покинуть территорию России в течение 72 часов.

“Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить „persona non grata“ двоих сотрудников посольства России в Софии”, — говорится в заявлении МИДа.

Контекст

В марте 2021 года в Болгарии задержали группу местных чиновников, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Тогда же София объявила о высылке двух российских дипломатов, которые, по ее словам, вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

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