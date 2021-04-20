Россия решила выслать двух болгарских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве, пишет УНН.
Детали
Первому секретарю консульской службы Николаю Панайотову и первому секретарю службы по торгово-экономическим вопросам Чавдару Христозову предписано покинуть территорию России в течение 72 часов.
“Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить „persona non grata“ двоих сотрудников посольства России в Софии”, — говорится в заявлении МИДа.
Контекст
В марте 2021 года в Болгарии задержали группу местных чиновников, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Тогда же София объявила о высылке двух российских дипломатов, которые, по ее словам, вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.