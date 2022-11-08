Росія веде пропаганду проти ЄС в Африці – МЗС Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі заявив, що росія веде пропаганду, яка зашкодить іміджу ЄС в Африці, і що країни-члени Союзу в цілому повинні вести більш активну боротьбу.
Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Anews.
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Виступаючи на відкритті дводенної конференції в рамках головування Чехії в ЄС, яка проходила в столиці Чехії Празі за участю представників країн африканського регіону Сахель, міністр Ліпавський підкреслив важливість відносин між двома континентами.
Він заявив, що регіон Сахель важливий як для європейської, так і для міжнародної безпеки. Також міністр стверджує, що росія веде пропаганду, яка завдасть шкоди іміджу ЄС.
Ліпавський зазначив, що країни ЄС повинні вести більш активну боротьбу з російською пропагандою в цілому.
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