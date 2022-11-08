Росія веде пропаганду проти ЄС в Африці – МЗС Чехії

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Виступаючи на відкритті дводенної конференції в рамках головування Чехії в ЄС, яка проходила в столиці Чехії Празі за участю представників країн африканського регіону Сахель, міністр Ліпавський підкреслив важливість відносин між двома континентами.

Він заявив, що регіон Сахель важливий як для європейської, так і для міжнародної безпеки. Також міністр стверджує, що росія веде пропаганду, яка завдасть шкоди іміджу ЄС.

Ліпавський зазначив, що країни ЄС повинні вести більш активну боротьбу з російською пропагандою в цілому.

Нагадаємо

Окупанти пропагують про знищення батальйону OPFOR, який і надалі “нейтралізує” росіян.