Россия ведет пропаганду против ЕС в Африке – МИД Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что Россия ведет пропаганду, которая повредит имиджу ЕС в Африке, и что страны-члены Союза в целом должны вести более активную борьбу.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Anews.
Детали
Выступая на открытии двухдневной конференции в рамках председательства Чехии в ЕС, проходившей в столице Чехии Праге с участием представителей стран африканского региона Сахель, министр Липовский подчеркнул важность отношений между двумя континентами.
Он заявил, что регион Сахель важен как для европейской, так и для международной безопасности. Также министр утверждает, что Россия ведет пропаганду, которая нанесет ущерб имиджу ЕС.
Липовский отметил, что страны ЕС должны вести более активную борьбу с российской пропагандой в целом.
Напомним
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