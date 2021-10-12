Росія у ТКГ так і не змогла пояснити, що вона розуміє під "Мінськими угодами" - Гармаш

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“... Ми сьогодні, на робочій групі ТКГ з політичних питань, безрезультатно намагалися отримати від Росії відповідь на питання, що вона має на увазі під терміном „Мінські угоди“. За три години, відповіді так і не отримали”, — написав Гармаш.

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За словами представника української делегації, ТКГ майже рік тому доручила політичної робочій групі “на основі письмових пропозицій учасників робочої групи” розробити План дій “у повній відповідності з Мінськими угодами”.

Україна, зі слів Гармаша, представила свої письмові пропозиції, а Росія до цього часу не зробила цього, обмежившись “позицією”, що “в цілому” підтримує “відповідаючі Мінським угодам підходи”, запропоновані бойовиками.

У той же час, пояснює український представник, оскільки переговори ведуться між Україною і Росією за посередництва ОБСЄ, Росію вже рік просять хоча б переслати від себе “той план, який, нібито, придумали представники її окупаційних адміністрацій в Донецьку і Луганську”.

Однак, Москва не прийняла план України і так і не запропонувала свого.

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“Тоді, щоб розблокувати процес, ми вирішили хоча б з’ясувати, що розуміють у Москві під „мінськими угодами“, відповідно до яких повинен бути напрацьований План дій. Тому що Україна вважає, що це три мінських документа і рішення Нормандської четвірки, а Росія завжди говорить тільки про один Комплекс заходів”, — заявив Гармаш.

Він зазначив, що “в першому і головному мінському документі — протоколі від вересня 2014 року, є „двостороннє припинення вогню“, але немає ОРДЛО”.

“Тобто, „двостороннє“ — значить між Україною і Росією. Москві дуже хочеться забути цей документ. Звідси весь цей цирк з відсутністю відповідей на, здавалося б, елементарні питання”, — підкреслює представник України.

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Також Гармаш додав, що сьогодні роботу гуманітарної робочої групи знову зірвала своєю появою терористка Майя Пирогова.

Додамо

Під час засідання ТКГ, яке відбулося 29 вересня, після численних спроб Росії зірвати роботу Гуманітарної підгрупи, вона відновила свою роботу.



Раніше Росія спробувала ввести засуджену в Україні за тероризм представницю “ДНР” Майю Пирогову в якості консультанта ТКГ.