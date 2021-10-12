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Россия в ТКГ так и не смогла объяснить, что она понимает под "Минскими соглашениями" – Гармаш

Россия в ТКГ так и не смогла объяснить, что она понимает под "Минскими соглашениями" – Гармаш

Киев  •  УНН

 • 16487 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Украинская делегация в Трехсторонней рабочей группе так и не смогла получить от своих российских визави ответ на вопрос о том, что они подразумевают под термином “Минские соглашения”. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает УНН.

Цитата

“... Мы сегодня, на рабочей группе ТКГ по политическим вопросам, безрезультатно пытались получить от России ответ на вопрос, что она подразумевает под термином „Минские соглашения“. За три часа, ответа так и не получили”, — написал Гармаш.

Детали

По словам представителя украинской делегации, ТКГ почти год назад поручила политической рабочей группе “на основе письменных предложений участников рабочей группы” разработать План действий “в полном соответствии с Минскими соглашениями”.

Украина, со слов Гармаша, представила свои письменные предложения, а Россия до сих пор не сделала этого, ограничившись “позицией”, что “в целом” поддерживает “соответствующие Минским соглашениям подходы” , предложенные боевиками.

В то же время, объясняет украинский представитель, поскольку переговоры ведутся между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ, Россию уже год просят хотя бы переслать от себя “тот план, который, якобы, придумали представители ее оккупационных администраций в Донецке и Луганске”.

Однако, Москва не приняла план Украины и так и не предложила своего.

Цитата

“Тогда, чтоб разблокировать процесс, мы решили хотя бы выяснить, что понимают в Москве под „минскими соглашениями“, в соответствии с которыми должен быть наработан План действий. Потому что Украина считает, что это три минских документа и решения Нормандской четверки, а Россия всегда говорит только об одном Комплексе мер”, — заявил Гармаш.

Он отметил, что “в первом и главном минском документе — Протоколе от сентября 2014 года, есть „двухстороннее прекращение огня“, но нет ОРДЛО”.

“То есть, „двухстороннее“ — значит между Украиной и Россией. Москве очень хочется забыть этот документ. Отсюда весь этот цирк с отсутствием ответов на, казалось бы, элементарные вопросы”, — подчеркивает представитель Украины.

Детали

Также Гармаш добавил, что сегодня работу гуманитарной рабочей группы опять сорвала своим появлением террористка Майя Пирогова.

Добавим

Во время заседания ТКГ, которое состоялось 29 сентября, после многочисленных попыток России сорвать работу Гуманитарной подгруппы, она возобновила свою работу.

Ранее Россия попыталась ввести осужденную в Украине за терроризм представительницу “ДНР” Майю Пирогову в качестве консультанта ТКГ.

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