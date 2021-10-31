Росія: у Чечні затримали трьох жінок за "чаклунство"

Деталі

У репортажі ДТРК “Грозний” повідомляється, що підозрювані були виявлені службовцями моторизованого батальйону “Південь” Росгвардії разом із грозненським відділенням поліції.

У виховній бесіді із затриманими, показаною державним каналом, взяв участь головний лікар місцевого Центру ісламської медицини Адам Ельджуркаєв.

“Християнські молитви — це знаєш кому? Християнам. І те, якщо він хворіє на душевно, а не на туберкульоз і так далі”, — навчав затриманих Ельджуркаїв.

За словами кореспондента, він діагностував у однієї з підозрюваних у чаклунстві одержимість джинами — так в ісламі називають злих духів.

Контекст

Переслідування людей, яких влада підозрює в окультизмі, розпочалися в Чечні 2013 року і з новою силою відновилися в 2019 році. Затримані, як правило, публічно каються у скоєному та вибачаються на камеру. Влада переслідує також і людей, які звертаються за окультними послугами.

Нагадаємо

Наприкінці вересня у Конго заживо спалили вісім жінок за “чаклунство”.