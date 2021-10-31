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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Росія: у Чечні затримали трьох жінок за "чаклунство"

Київ • УНН

 • 23671 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Росгвардія та поліція у Грозному затримали трьох мешканок Чечні за звинуваченням у чаклунстві. Про це повідомило державне телебачення республіки. У сюжеті йдеться про те, що із затриманими провели профілактичну бесіду. Про одну з них стверджується, що вона “одержима джинами”, передає УНН з посиланням на "Кавказ.Реалії".

Росія: у Чечні затримали трьох жінок за "чаклунство"

Деталі

У репортажі ДТРК “Грозний” повідомляється, що підозрювані були виявлені службовцями моторизованого батальйону “Південь” Росгвардії разом із грозненським відділенням поліції.

У виховній бесіді із затриманими, показаною державним каналом, взяв участь головний лікар місцевого Центру ісламської медицини Адам Ельджуркаєв.

“Християнські молитви — це знаєш кому? Християнам. І те, якщо він хворіє на душевно, а не на туберкульоз і так далі”, — навчав затриманих Ельджуркаїв.

За словами кореспондента, він діагностував у однієї з підозрюваних у чаклунстві одержимість джинами — так в ісламі називають злих духів.

Контекст

Переслідування людей, яких влада підозрює в окультизмі, розпочалися в Чечні 2013 року і з новою силою відновилися в 2019 році. Затримані, як правило, публічно каються у скоєному та вибачаються на камеру. Влада переслідує також і людей, які звертаються за окультними послугами.

Нагадаємо

Наприкінці вересня у Конго заживо спалили вісім жінок за “чаклунство”.

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