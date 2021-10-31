Россия: в Чечне задержали трех женщин за "колдовство"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Росгвардия и полиция в Грозном задержали трех жительниц Чечни по обвинению в колдовстве. Об этом сообщило государственное телевидение республики. В сюжете говорится, что с задержанными провели профилактическую беседу. Об одной из них утверждается, что она "одержима джиннами", передает УНН со ссылкой на "Кавказ.Реалии".
Подробности
В репортаже ГТРК "Грозный" сообщается, что подозреваемые были обнаружены служащими моторизованного батальона "Юг" Росгвардии вместе с грозненским отделением полиции.
В воспитательной беседе с задержанными, показанной государственным каналом, принял участие главный врач местного Центра исламской медицины Адам Эльджуркаев.
“Христианские молитвы – это знаешь кому? Христианам. И то, если он болеет душевно, а не туберкулезом и так далее”, — учил задержанных Эльджуркаев.
По словам корреспондента, он диагностировал у одного из подозреваемых в колдовстве одержимость джиннами — так в исламе называют злых духов.
Контекст
Преследования людей, подозреваемых в оккультизме, начались в Чечне 2013 года и с новой силой возобновились в 2019 году. Задержанные, как правило, публично раскаиваются в содеянном и извиняются на камеру. Власти преследуют также и людей, которые обращаются за оккультными услугами.
Напомним
В конце сентября в Конго заживо сожгли восемь женщин за "волшебство".