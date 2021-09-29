У Конго заживо спалили вісім жінок за "чаклунство"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У вересні жителі Демократичної Республіки Конго спалили вісім жінок, яких звинуватили у чаклунстві. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
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Повідомляють, що у вересні у провінції Південне Ківу, розташованій на сході Конго, “мисливці на відьом” спалили вісім жінок. Окрім того, звинуватили у чаклунстві із червня до вересеня 2021 року 324 жінок.
На вбивства жінок місцевих жителів провокують псевдоекстрасенси (баджаказі), які стверджують, що здатні виявляти відьом.
“Це брехня. У них немає ніяких повноважень, але вони грають на довірливості людей, якими маніпулюють, щоб залучити більше послідовників, підвищити свою репутацію й отримати більше впливу в селі”, — говорять у правозахисних групах.
Зазначають, що два роки тому 11 “екстрасенсів” ув’язнили на шість місяців. Однак їх звільнили після обіцянки змінити професію, деякі з них і далі таємно займаються “виявленням відьом”.
Місцева прокуратура зауважує, що знайти винуватців убивств складно, тому що їх покривають лідери громад.
Нагадаємо
В Індії два роки тому мисливці на відьом убили матір і її чотирьох дітей, зокрема 10-місячну дитину.