росія тримає в Азовському морі ракетоносій до 8 "Калібрів" - Сили оборони Півдня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Ракетоносіїв рф у Чорному морі не фіксується, а Азовському морі ворог тримає один корабель-носій до 8 крилатих ракет "Калібр", повідомили у п'ятницю Сили оборони півдня України, пише УНН.
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"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 12 одиниць - 10 в Чорному та 2 в Азовському морях. При чому, надводний ракетоносій, споряджений до 8 ракет типу "Калібр", несе бойове чергування в Азовському морі", - ідеться у повідомленні Сил оборони півдня України у Telegram.
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Як зауважується, рперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою.
"Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено", - сказано у повідомленні.
Ворог, як вказано, не припиняє тероризувати населення правобережжя і Очаківської громади. За минулу добу завдав 78 артилерійських обстрілів з використанням біля 370 снарядів. "Внаслідок артилерійських обстрілів населених пунктів 1 цивільний загинув, 4 поранено (у тому числі дитина 7 років), пошкоджено 13 будівель, автомобіль та газогін", - повідомили у Силах оборони Півдня.
"Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони півдня ворогу завдано наступних втрат: 33 окупанти; 8 гармат; 13 катерів та човнів; 3 одиниці авто-бронетанкової техніки; 1 розвідувальний безпілотник "Мерлін"; 1 антидронову рушницю", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо
Російські війська у ніч на 25 серпня двічі атакували Одеську область, усі чотири запущені ворогом ракети знищено.