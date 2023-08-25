россия держит в Азовском море ракетоноситель до 8 "Калибров" - Силы обороны Юга

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"Корабельная группировка врага развернута в количестве 12 единиц - 10 в Черном и 2 в Азовском морях. Причем, надводный ракетоноситель, снаряженный до 8 ракет типа "Калибр", несет боевое дежурство в Азовском море", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины в Telegram.

Детали

Как отмечается, оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается напряженной.

"Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено", - говорится в сообщении.

Враг, как указано, не прекращает терроризировать население правобережья и Очаковской громады. За минувшие сутки нанес 78 артиллерийских обстрелов с использованием около 370 снарядов. "В результате артиллерийских обстрелов населенных пунктов 1 гражданский погиб, 4 ранены (в том числе ребенок 7 лет), повреждены 13 зданий, автомобиль и газопровод", - сообщили в Силах обороны Юга.

"За прошедшие сутки подразделениями Сил обороны юга врагу нанесены следующие потери: 33 оккупанта; 8 орудий; 13 катеров и лодок; 3 единицы авто-бронетанковой техники; 1 разведывательный беспилотник "Мерлин"; 1 антидроновое ружье", - отмечается в сообщении.

Напомним

Российские войска в ночь на 25 августа дважды атаковали Одесскую область, все четыре запущенные врагом ракеты уничтожены.