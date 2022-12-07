росія тримала "Шахеди" для закріплюючих ударів по інфраструктурі – Гуменюк

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"Це зброя, яка ще є у ворога, і треба усвідомлювати, що не завжди відсутність ударів характеризує закінчення цієї зброї. Ворог підбирає тактику, щоб впливати на різні напрямки: на відкриті ділянки фронту, на населення психологічно, на тилові регіони. Зокрема, вони тримали ці дрони, певно, для закріплюючих ударів по інфраструктурі. Вони продовжують способи техногенного терору і намагаються створити енергетичну кризу в Україні", – зазначила Гуменюк.

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