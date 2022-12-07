россия держала "Шахеды" для закрепляющих ударов по инфраструктуре – Гуменюк

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"Это оружие, которое еще есть у врага, и надо отдавать себе отчет, что не всегда отсутствие ударов характеризует окончание этого оружия. Враг подбирает тактику, чтобы влиять на различные направления: на открытые участки фронта, на население психологически, на тыловые регионы. В частности, они держали эти дроны, вероятно, для закрепляющих ударов по инфраструктуре. Они продолжают способы техногенного террора и пытаются создать энергетический кризис в Украине", – отметила Гуменюк.

Напомним

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что мороз не влияет на работу дронов-камикадзе "Шахед".