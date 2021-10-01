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Росія "стурбована" тим, що пакт AUKUS дозволить Австралії увійти в елітний клуб атомних підводних човнів

Росія "стурбована" тим, що пакт AUKUS дозволить Австралії увійти в елітний клуб атомних підводних човнів

Київ • УНН

 • 20717 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У п'ятницю Росія заявила, що "стурбована" тим, що угода про оборону AUKUS між США, Великою Британією і Австралією дозволить останній увійти в обрану групу країн, що експлуатують атомні підводні човни. Про це пише УНН з посиланням на ТАСС, який цитує слова заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова.

Деталі

Раніше на цьому тижні Москва заявила, що хоче отримати додаткову інформацію про пакт, а в п'ятницю заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков виступив із заявою, що бачить в ньому виклик глобального ядерного нерозповсюдження.

"Ми також стурбовані... партнерством, яке дозволить Австралії після 18 місяців консультацій і декількох років спроб отримати атомні підводні човни в кількості, достатній для того, щоб увійти в п'ятірку країн з найбільшим обсягом озброєнь цього типу, - цитує ЗМІ слова Рябкова. - Це серйозний виклик міжнародному режиму ядерного нерозповсюдження".

Доповнення

Тристоронній пакт (AUKUS), згідно з яким Австралія отримає технології атомних підводних човнів у Сполучених Штатів, викликав гнів Франції і стурбував Китай з тих пір, як про нього оголосили Вашингтон, Лондон і Канберра минулого місяця.

Сполучені Штати, Росія, Велика Британія, Франція і Китай мають атомні підводні човни в своїх військових арсеналах.

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