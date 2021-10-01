Россия "обеспокоена" тем, что пакт AUKUS позволит Австралии войти в элитный клуб атомных подводных лодок
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В пятницу Россия заявила, что "обеспокоена" тем, что соглашение об обороне AUKUS между США, Великобританией и Австралией позволит последний войти в избранную группу стран, эксплуатирующих атомные подводные лодки. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС, который цитирует слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
Детали
Ранее на этой неделе Москва заявила, что хочет получить дополнительную информацию о пакте, а в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил с заявлением, что видит в нем вызов глобального ядерного нераспространения.
"Мы также обеспокоены... партнерством, которое позволит Австралии после 18 месяцев консультаций и нескольких лет попыток получить атомные подводные лодки в количестве, достаточном для того, чтобы войти в пятерку стран с наибольшим объемом вооружений этого типа, - цитирует СМИ слова Рябкова. - Это серьезный вызов международному режиму ядерного нераспространения".
Дополнение
Трехсторонний пакт (AUKUS), согласно которому Австралия получит технологии атомных подводных лодок в США, вызвал гнев Франции и обеспокоил Китай с тех пор, как о нем объявили Вашингтон, Лондон и Канберра в прошлом месяце.
Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай имеют атомные подводные лодки в своих военных арсеналах.