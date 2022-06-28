росія шантажує керівництво низки країн голодом — Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. росія шантажує керівництво низки країн голодом, та усю світову спільноту — ще більшим зростанням цін на продовольство. Про це на брифінгу у вівторок заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише УНН.
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“Ми відстоюємо не лише Україну та Європу. Ми є одними з гарантів світової харчової безпеки і продовжуємо дбати про тих, хто від нас залежить”, — заявив Єрмак.
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Так, із його слів, до війни Україна щороку експортувала понад 50 млн тонн зерна. Чверть цього обсягу йшла в країни Африки.
“Однак зараз ми не можемо цього робити. Сьогодні росія шантажує керівництво низки країн голодом, та усю світову спільноту — ще більшим зростанням цін на продовольство. Україна ж робить усе можливе для запобігання світової продовольчої кризи”, — наголосив керівник ОП.
Він повідомив, що Офіс президента разом з урядом продовжують наполегливо працювати над вирішенням проблеми експорту нашого зерна. Це відбувається у тісній співпраці з іноземними партнерами.
Зі слів Єрмака, цей пункт був на порядку денному і саміту Групи семи.
“Наші урядовці відпрацьовують додаткові логістичні маршрути, але цього недостатньо. Ми маємо розблокувати наші порти. Сьогодні світова продовольча безпека залежить від них та безпечного судноплавства у Чорному та Азовському морях. Тут ми опрацьовуємо різні варіанти. Я підтримую постійний контакт із цього питання з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем”, — повідомив глава ОП.
Він зауважив, що з цього питання Офіс Президента працює у тісній координації з МЗС, Міністерством інфраструктури та іншими відомствами.
“Найбільшу загрозу російська зернова блокада становить для продовольчої безпеки низки африканських держав. Водночас, російська пропаганда звинувачує у дефіциті саме Україну”, — додав Єрмак.
Він повідомив, що поспілкувався з представниками африканських ЗМІ про війну в Україні та вплив російської агресії на країни Африки через свідомо спровоковані рф продовольчу та енергетичну кризи.
Нагадаємо
Раніше сьогодні прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що в ООН близькі “до моменту істини” у питанні розблокування українського зерна.