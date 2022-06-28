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россия шантажирует руководство ряда стран голодом - Ермак

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. россия шантажирует руководство ряда стран голодом и все мировое сообщество — еще большим ростом цен на продовольствие. Об этом на брифинге во вторник заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Цитата

“Мы отстаиваем не только Украину и Европу. Мы являемся одними из гарантов мировой продовольственной безопасности и продолжаем заботиться о тех, кто от нас зависит”, — заявил Ермак.

Детали

Так, по его словам, до войны Украина ежегодно экспортировала более 50 млн тонн зерна. Четверть этого объема уходила в страны Африки.

“Однако сейчас мы не можем этого делать. Сегодня россия шантажирует руководство ряда стран голодом, и все мировое сообщество — еще большим ростом цен на продовольствие. Украина же делает все возможное для предотвращения мирового продовольственного кризиса”, — подчеркнул руководитель ОП.

Он сообщил, что офис президента вместе с правительством продолжают упорно работать над решением проблемы экспорта нашего зерна. Это происходит в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами.

По словам Ермака, этот пункт был на повестке дня и саммита Группы семи.

“Наши чиновники отрабатывают дополнительные логистические маршруты, но этого недостаточно. Мы должны разблокировать наши порты. Сегодня мировая продовольственная безопасность зависит от них и безопасного судоходства в Черном и Азовском морях. Здесь мы прорабатываем разные варианты. Я поддерживаю постоянный контакт с этого вопроса с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем”, — сообщил глава ОП.

Он заметил, что из этого вопроса Офис Президента работает в тесной координации с МИД, Министерством инфраструктуры и другими ведомствами.

“Наибольшую угрозу российская зерновая блокада представляет для продовольственной безопасности ряда африканских государств. В то же время, российская пропаганда обвиняет в дефиците именно Украину”, — добавил Ермак.

Он сообщил, что пообщался с представителями африканских СМИ о войне в Украине и влияние российской агрессии на страны Африки через сознательно спровоцированные рф продовольственную и энергетического кризиса.

Напомним

Ранее сегодня премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ООН близки “к моменту истины” в вопросе разблокировки украинского зерна.

Украинские Национальные Новости

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