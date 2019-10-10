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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Росія розуміє, що Україна не здасть територію і незалежність – Зеленський

Київ • УНН

 • 9494 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Росія вже втомлена війною і зрозуміла, що Україна ніколи не здасть свою незалежність і територію. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону, передає кореспондент УНН.

Росія розуміє, що Україна не здасть територію і незалежність – Зеленський

"Ми маємо знайти всі різні підходи, щоб це (політика РФ – ред.) змінилося. І російська сторона втомлена від цього процесу. Всі розуміють, що Україна ніколи не здасть свою територію і ніколи не здасть свою незалежність. Думаю, що зараз всі впевнено це розуміють… Думаю, це важлива річ, яку усвідомлює Російська Федерація", - зазначив Президент.

За його словами, надзусилля українських військових і волонтерів протягом років війни переконали бойовиків і російських політиків у тому, що українське суспільство не допустить здачі інтересів держави.

При цьому, він додав, що російське суспільство вже переконалося, що права російськомовного населення в Україні ніхто не відбере.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав Україну і Росію сторонами конфлікту на Донбасі.

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