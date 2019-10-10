Россия понимает, что Украина не сдаст территорию и независимость — Зеленский

"Мы должны найти все различные подходы, чтобы это (политика РФ - ред.) изменилось. И российская сторона устала от этого процесса. Все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и никогда не сдаст свою независимость. Думаю, что сейчас все уверенно это понимают... Думаю, это важная вещь, которую осознает Российская Федерация", - отметил Президент.

По его словам, сверхусилия украинских военных и волонтеров годами войны убедили боевиков и российских политиков в том, что украинское общество не допустит сдачи интересов государства.

При этом, он добавил, что общество уже убедилось, что права русскоязычного населения в Украине никто не отберет.

Напомним, ранее Зеленский назвал Украину и Россию сторонами конфликта в Донбассе.